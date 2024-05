Kjaer lascia il Milan - l’annuncio | giocherà in una nuova squadra

(Di martedì 21 maggio 2024) “Che emozioni provo? Tante, positive e negative. È da un paio di mesi che avevo la sensazione che era giusto finire ora, e poi ci sarà unaavventura“. Simon Kajer ufficializza il suo addio alai microfoni diTv. Il difensore danese, entrato ormai nella fase discendente della sua carriera, al termine di una stagione complicata da qualche noia fisica di troppo, lascerà i colori rossoneri. “Nel mio percorso di questi quattro anni sono arrivato ad un buon punto. Ma potevo ovviamente anche dare di più, per aiutare ancora di più. È il momento giusto“, ha aggiunto. “Diciamo che il mio futuro l’ho diviso in tre parti. C’è questa settimana per essere disponibile per la mia ultima partita a San Siro e mettere ancora la maglia del. Poi c’è un’avventura all’Europeo con la Danimarca, è sempre molto speciale. ...

Calciomercato Milan, il futuro dell'ex obiettivo Lloyd Kelly sembra essere ancora in Premier League: ecco quale sarà la sua nuova squadra Il Milan in estate andrà a caccia di un difensore di livello che possa rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Già dallo scorso mercato di gennaio tanti i nomi sono stati accostati al club rossonero.

Le parole di Simon Kjaer, difensore del Milan, che ha annunciato l'addio ai rossoneri: «Indossare questa maglia è stato un sogno» Simon Kjaer è intervenuto alle 15 in un'intervista su Milan TV, annunciando l'addio ai rossoneri.

