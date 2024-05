Kingdom Hearts 4 e gli altri giochi della serie sono in arrivo su Nintendo Switch 2 - per un rumor

(Di martedì 21 maggio 2024) Un celeberrimo leaker ha affermato che4 ed i precedenti capitoliSquare Enixinanche su2, consentendo in questo modo ai possessorinuova consolegrande N di gustarsi in locale l’intero franchise dicon protagonista Sora. A condividere questa nuova indiscrezione è stato ancora una vota Midori, uno dei leaker più affidabili in ambito videoludico giapponese e che appena pochi minuti fa ha confermato lo sviluppo di Final Fantasy 9 Remake, smentendo al contempo l’esistenza del remake di Final Fantasy 10. L’inarrestabile leaker ha quindi affermato che l’interadi...

Skyler Shuler, uno degli insider ritenuti più affidabili in ambito Disney , ha affermato che la Casa di Topolino e Square Enix sono al lavoro su un film animato di Kingdom Hearts . Il leaker ha infatti rivelato che la dirigenza di Disney ha deciso di investire con maggior forza e convinzione nel mondo dei videogiochi, puntando di conseguenza a realizzare anche degli adattamenti cinematografici e seriali televisivi delle Proprietà Intellettuali più importanti in suo possesso. game-experience

Il lucchetto di Epic Games Store è stato aperto: con Steam la serie Kingdom Hearts apre le porte all’altra metà del mondo videoludico su PC Ora che Square-Enix può definirsi “single”, i pretendenti rimasti all’asciutto sono tanti, ma il primo territorio inesplorato è il PC, o per meglio dire Steam , dove l’intera serie di Kingdom Hearts sta finalmente per arrivare. tuttotek

