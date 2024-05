King Arthur – il potere della spada | come finisce? Esiste un sequel?

(Di martedì 21 maggio 2024) “– Il” è stato uno dei grandi flop cinematografici del 2017. Diretto da Guy Ritchie e con un cast che include Jude Law e Charlie Hunnam, il film non è riuscito a conquistare il pubblico, fallendo sia in termini di incassi che di critica. Nonostante le elevate aspettative e una massiccia campagna pubblicitaria, la pellicola non ha ripagato gli investimenti, lasciando in sospeso la possibilità di un. Trama e finale del film– IlLa storia di “– Il” si apre con una battaglia epica tra maghi e uomini. Uther Pendragon, re dei Britanni, riesce a salvare Camelot sconfiggendo il malvagio stregone Mordred con l’aiuto di unamagica forgiata da Merlino. Tuttavia, il fratello di Uther, Vortigern, desidera il trono e compie un colpo di stato, uccidendo Uther e sua moglie.

