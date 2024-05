Kinds Of Kindness – la recensione del film

(Di martedì 21 maggio 2024) Per poter analizzare la nuova fatica di Yorgos Lanthimosof, non si può non partire dalla sua particolarissima parabola produttiva. Girato in segreto e in tempi brevissimi, il nuovodel regista greco è un totale ritorno alle sue origini cinematografiche. Un ritorno alla sua specificità cinematografica. Quella pre La Favorita, di The Lobster o il Sacrificio del cervo sacro, per intenderci. E questo “ritorno alle origini” va posto all’interno del suo percorso registico negli Studios. Dopo le esperienze Disneyane con La Favorita e Povere Creature!, Lanthimos sente il bisogno di tornare a sè, di ricalcare ancora quel cinema spoglio, dell’assurdo e surreale che l’ha reso internazionale. Eof, girato negli intervalli di tempo tra un giorno di set e l’altro di Povere ...

Dopo Povere creature! e Kinds of Kindness il regista Yorgos Lanthimos ed Emma Stone hanno confermato al Festival di Cannes che lavoreranno ancora insieme, ecco i dettagli. Emma Stone e Yorgos Lanthimos ancora insieme: dopo Povere Creature! e Kinds of Kindness , in concorso adesso al Festival di Cannes, i due collaboreranno per un altro film , uno sci-fi dai tratti psicologici e disturbanti dal titolo Bugonia. movieplayer

Non è stato una passeggiata per Emma Stone l'incontro con la stampa del Festival di Cannes, ossessionata dalle scene di sesso . Emma Stone ha dovuto far fronte a un fuoco incrociato di domande sulle scene di sesso durante la conferenza stampa di Kinds of Kindness , nuovo film di Yorgos Lanthimos presentato in concorso a Cannes 2024. Pellicola antologica in tre episodi, il film vede gli stessi attori interpretare personaggi diversi in ogni episodio, come anticipa la nostra recensione di Kinds of Kindness . movieplayer

A quanto siamo disposti ad abdicare per sentirci amati? Tra le tante domande sollevate dal nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone , Kinds of Kindness , il quesito che ruota attorno ai rapporti di potere e di forza che si instaurano tra esseri umani resta uno dei più affascinanti, forse per l’impervia possibilità di venirne a capo. Vessate e vessati dal terrore di non essere accettati, il folle bisogno di essere amati così come siamo, anche a costo di sottometterci al controllo di qualcun altro: quante volte, sul posto di lavoro, in coppia, in un gruppo, abbiamo ceduto volontariamente la nostra libertà? Vi raccomandiamo. news.robadadonne

Cannes 2024, Demi Moore sul red carpet per l'inquietante The Substance: "Un film anti-str*nzi" [FOTO] - Cannes 2024, Demi Moore sul red carpet per l'inquietante The Substance: "Un film anti-str*nzi" [FOTO] - Il red carpet del Festival di Cannes ha visto sfilare Demi Moore e il cast del body horror The Substance. Il film, in concorso alla kermesse, ha entusiasmato il pubblico... ma non chiamatelo 'femminis ... comingsoon

Behind the curtain of Yorgos Lanthimos’ Poor Things - Behind the curtain of Yorgos Lanthimos’ Poor Things - “The creative complicity I have with Emma added to the excitement of the task,” says Lanthimos, who also cast her in 2018’s The Favourite and the recently premiered kinds of kindness. “One would push ... creativereview.co.uk

Cannes 2024: Coppola divide, Lanthimos delude. Sette minuti di applausi per Kevin Costner - Cannes 2024: Coppola divide, Lanthimos delude. Sette minuti di applausi per Kevin Costner - La prima nel 1974 per “La conversazione” e l’altra nel 79 per Apocalypse Now. kinds OF kindness NON È POVERE CREATURE Anche Lanthimos non sembra aver convinto fino in fondo. Ma d'altronde c’era anche ... rtl