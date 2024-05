(Di martedì 21 maggio 2024) La star dell'ultimo film di Yorgos Lanthimos non ha pregiudizi sui film in cui potrebbe recitare. Joeè tra i protagonisti del Festival di Cannes nel nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos,of, e ha spiegato che solitamente sceglie iin base alle persone interessanti che vi lavorano e non alla grandezza del progetto. Come per gli altri interpreti del film, ancheveste i panni di tre personaggi nei tre segmenti che compongono l'ultima opera di Lanthimos. Il film è una favola contemporanea che segue tre narrazioni in apparenza completamente diverse tra loro. Joeha già recitato in passato in un film del regista ellenico, La favorita, presentato alla Mostra …

Dopo Povere creature! e Kinds of Kindness il regista Yorgos Lanthimos ed Emma Stone hanno confermato al Festival di Cannes che lavoreranno ancora insieme, ecco i dettagli. Emma Stone e Yorgos Lanthimos ancora insieme: dopo Povere Creature! e Kinds of Kindness , in concorso adesso al Festival di Cannes, i due collaboreranno per un altro film , uno sci-fi dai tratti psicologici e disturbanti dal titolo Bugonia. movieplayer

Per poter analizzare la nuova fatica di Yorgos Lanthimos Kinds of Kindness , non si può non partire dalla sua particolarissima parabola produttiva. Girato in segreto e in tempi brevissimi, il nuovo film del regista greco è un totale ritorno alle sue origini cinematografiche. Un ritorno alla sua specificità cinematografica. Quella pre La Favorita, di The Lobster o il Sacrificio del cervo sacro, per intenderci. metropolitanmagazine

Kinds of Kindness, Joe Alwyn pronto a gettarsi in diversi progetti: "Qualsiasi cosa può essere straordinaria" - kinds of Kindness, Joe Alwyn pronto a gettarsi in diversi progetti: "Qualsiasi cosa può essere straordinaria" - Joe Alwyn è tra i protagonisti del Festival di Cannes nel nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos, kinds of Kindness, e ha spiegato che solitamente sceglie i progetti in base alle persone interessanti ... movieplayer

Cannes 2024, Kinds of Kindness: nuovo teaser trailer italiano del nuovo film di Yorgos Lanthimos - Cannes 2024, kinds of Kindness: nuovo teaser trailer italiano del nuovo film di Yorgos Lanthimos - Dal 6 giugno 2024 nei cinema con Seachlight Pictures Italia "kinds of Kindness", il nuovo film del regista Yorgos Lanthimos in Concorso a Cannes 2024. cineblog

I 5 migliori film a Cannes 2024, cosa tenere d'occhio nei prossimi mesi - I 5 migliori film a Cannes 2024, cosa tenere d'occhio nei prossimi mesi - Tra i numerosi film degni di nota presentati al Festival di Cannes 2024, ne abbiamo scelti 5 particolarmente promettenti. cinema.everyeye