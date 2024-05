Ken Timsit e la sua visione dell’integrazione dell’IA nel mondo del gaming Web3

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di martedì 21 maggio 2024) Ken, Managing Director di Cronos Labs, un acceleratore di startup, ha recentemente fornito una panoramica dettagliata sul panorama, piuttosto dinamico, delnell’era dell’intelligenza artificiale (IA). Durante un’intervista,ha evidenziato diverse tendenze promettenti che stanno guidando l’adozione massiva della tecnologia blockchain nel settore dei giochi. Il ruolo cruciale degli NFT nelUna delle tendenze più significative è l’uso dei token non fungibili (NFT) per il lancio di giochi. Secondo, gli NFT stanno rivoluzionando il modo in cui i beni di gioco vengono posseduti e scambiati, e anche il modo in cui gli sviluppatori di giochi interagiscono con le loro community. Gli ...