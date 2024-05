Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici finché non ci sarà il benestare dei medici | l’annuncio di Kensington Palace

Londra, 21 maggio 2024 – La principessa Kate non tornerà agli impegni pubblici. Almeno per il momento. Con un breve (e raro) messaggio pubblicato da Kensington Palace, si rende noto che Kate Middleton, sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata di tumore, proseguirà per un periodo non precisato il periodo di recupero. Uno stringato ma ufficiale aggiornamento sulle condizioni di salute della moglie dell’erede al trono, dunque, che lascia però col fiato sospeso su come sta davvero Kate.

