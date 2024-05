Kate Middleton - le ultimissime da Kensington Palace | Non si prevede che ritorni al lavoro

(Di martedì 21 maggio 2024)ha pubblicato una nota sullo stato di salute della moglie del Principe William a seguito dei rumours circolanti su un suo ritorno agli impegni pubblici.l’aggiornamento daLa residenza reale comunica a riguardo sulla Principessa del Galles: “Non siche la principessaalfinché non ci sarà il via libera del suo team medico” . La 42enne era apparsa lo scorso marzo in compagnia del marito mentre erano intenti a fare shopping, pochi giorni prima del video nel quale laannunciava al mondo della diagnosi del cancro scoperto a seguito dell’intervento effettuato all’addome ad inizio del ...

Londra, 21 maggio 2024 – La principessa Kate non tornerà agli impegni pubblici. Almeno per il momento. Con un breve (e raro) messaggio pubblicato da Kensington Palace , si rende noto che Kate Middleton , sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata di tumore, proseguirà per un periodo non precisato il periodo di recupero. Uno stringato ma ufficiale aggiornamento sulle condizioni di salute della moglie dell’erede al trono, dunque, che lascia però col fiato sospeso su come sta davvero Kate . quotidiano

Kate per ora non torna agli impegni pubblici - Kate per ora non torna agli impegni pubblici - È quanto si apprende da un raro messaggio pubblicato da kensington Palace sulle condizioni di salute della principessa di Galles ... cdt.ch

Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici. Il nuovo messaggio di Kensington Palace - Kate middleton non tornerà agli impegni pubblici. Il nuovo messaggio di kensington Palace - Un portavoce del Palazzo: “Finché non ci sarà il via libera del team medico”. La principessa segue a distanza le attività caritatevoli della sua fondazione ... quotidiano

L’annuncio di Kensington Palace: la principessa Kate Middleton non torna al lavoro, si attende il via libera del suo team medico” - L’annuncio di kensington Palace: la principessa Kate middleton non torna al lavoro, si attende il via libera del suo team medico” - LONDRA. kensington Palace ha pubblicato un raro messaggio sulle condizioni di salute della principessa di Galles, secondo cui per Kate, sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non p ... msn