Kate Middleton - la lotta contro il tumore sempre più difficile | soffre di gravi effetti collaterali Kensington Palace | Non tornerà agli impegni pubblici

Per Kate Middleton sarebbe in arrivo un momento molto importante, dopo mesi di grande preoccupazione. La sua salute, che è improvvisamente peggiorata a causa della scoperta di un tumore, ha tenuto e tiene in ansia tutti i sudditi. Adesso si è scoperto come starebbe la principessa del Galles, a quasi due mesi dall'annuncio del cancro, che era stato fatto precisamente il 22 marzo.

James Middleton, fratello della principessa Kate, ha svelato al pubblico la copertina del suo attesissimo nuovo libro di memorie, che uscirà il 26 settembre di quest'anno. Il fratello minore della futura regina ha condiviso sui social l'immagine della copertina di Meet Ella: The Dog Who Saved My Life. Il titolo preannuncia già molto sul contenuto del libro di memorie, nel quale il cane Ella svolge un ruolo da protagonista.

Kate Middleton ha una resistenza incredibile in tutto quello che fa e anche ora nella sua battaglia contro il cancro. È questo il segreto del suo successo, sia nella vita di Palazzo che nel farsi apprezzare dai sudditi. Nessuno dopo di Diana era riuscito a conquistare il cuore della gente, finché è arrivata lei. Anche nei momenti più drammatici della sua vita privata, l'attuale Principessa del Galles è riuscita ad essere un esempio positivo per moltissime persone.

Kate, la lotta contro il tumore sempre più difficile: soffre di gravi effetti collaterali. Le ultime rivelazioni - Gli effetti collaterali della chemioterapia a cui si sta sottoponendo kate middleton sono sempre più difficili da sopportare. La principessa che due mesi fa ha annunciato pubblicamente di avere un tumore. Kensington Palace ha pubblicato un raro messaggio sulle condizioni di salute della principessa di Galles, secondo cui per kate, sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata, non tornerà agli impegni pubblici.

