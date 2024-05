Kate Middleton continua le cure contro il cancro | “Nessun impegno pubblico senza via libera dei medici”

(Di martedì 21 maggio 2024) In un raro messaggio, Kensington Palace ha aggiornato sulle condizioni di salute di, chela chemioterapia dopo la diagnosi di. Ma è ancora presto per tornare a lavoro: "Finché non ci sarà il viadel suo team medico".

Kate Middleton ha una resistenza incredibile in tutto quello che fa e anche ora nella sua battaglia contro il cancro. È questo il segreto del suo successo, sia nella vita di Palazzo che nel farsi apprezzare dai sudditi. Nessuno dopo di Diana era riuscito a conquistare il cuore della gente, finché è arrivata lei. Anche nei momenti più drammatici della sua vita privata, l’attuale Principessa del Galles è riuscita ad essere un esempio positivo per moltissime persone. dilei

Londra, 21 maggio 2024 – La principessa Kate non tornerà agli impegni pubblici. Almeno per il momento. Con un breve (e raro) messaggio pubblicato da Kensington Palace , si rende noto che Kate Middleton , sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata di tumore, proseguirà per un periodo non precisato il periodo di recupero. Uno stringato ma ufficiale aggiornamento sulle condizioni di salute della moglie dell’erede al trono, dunque, che lascia però col fiato sospeso su come sta davvero Kate . quotidiano

