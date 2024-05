Juventus - UFFICIALE | Manna rescinde il contratto Pronto per il Napoli

Giovanni Manna sarà presto libero dal contratto che lo lega alla Juventus e potrà essere ufficializzato dal Napoli , spunta la possibile data. Si costruisce il Napoli del futuro. Manca solo una gara al termine della stagione degli azzurri, che sarà ricordata come una delle peggiori da quando il presidente del club è Aurelio De Laurentiis. Nessuno l’avrebbe mai detto 12 mesi fa, ovvero quando la città era in festa e il Napoli era elogiato da tutto il mondo calcistico per l’impresa della vittoria dello scudetto dopo 33 anni di attesa. spazionapoli

Antonio Conte pensa già ai rinforzi per il Napoli: il tecnico chiede un ex Juventus per l’attacco: Manna al lavoro per acContentarlo. Il tema caldo del giorno in casa Napoli è sicuramente relativo al prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Le speculazione e le voci di Mercato vanno avanti da tantissimo tempo, ma adesso sembra che il Napoli sia entrato nel momento decisivo della sua scelta.

