Juventus - la liberazione di Fagioli | 'Ora parla solo il campo'

Bisogna torna re indietro di 232 giorni per ripensare all’ultima partita di Nicolò Fagioli , era Atalanta– Juventus . Sette mesi dopo la squalifica per scommesse illecite, il centrocampista bianconero torna nella lista dei convocati in vista della sfida del Dall’Ara contro il Bologna. Fagioli ha perso ben 28 partite in questo campionato in seguito alla sentenza inflitta dal Giudice Sportivo. ilfattoquotidiano

“Un’enorme emozione poter tornare in campo a fare ciò che amo e ho sempre amato”. Lo scrive sui suoi profili social Nicolò Fagioli , il centrocampista della Juventus tornato a giocare dopo la squalifica per il caso scommesse. “Sono stati 7 mesi lunghi e complicati. Di sofferenza e attesa. Di critiche e di sostegno – aggiunge sul proprio profilo Instagram – ora è tornato il momento di far parlare solamente il campo . sportface

Fagioli si riprende la Juve, la fine di un incubo dopo la squalifica: “Mesi di sofferenza e attesa” - fagioli si riprende la Juve, la fine di un incubo dopo la squalifica: “Mesi di sofferenza e attesa” - Al minuto 71 di Bologna-juventus sul punteggio di 3-0 per i padroni di casa, Montero ha mandato in campo Nicolò fagioli al posto di Rabiot. Il centrocampista torna a giocare dopo 7 mesi di squalifica ... fanpage

A MENTE FREDDA – A Bologna elementi per la Juve del futuro - A MENTE FREDDA – A Bologna elementi per la Juve del futuro - La Juve stupisce a Bologna. La rimonta dopo lo 0-3 è qualcosa di insolito per una squadra che comunque colleziona il sesto pareggio consecutivo e raccoglie 16 punti in altrettante giornate ... tuttojuve

Juventus, il messaggio di Fagioli dopo il ritorno in campo - juventus, il messaggio di fagioli dopo il ritorno in campo - Il messaggio di Nicolò fagioli dopo il suo ritorno in campo con la maglia della juventus: le parole del classe 2001 ... tag24