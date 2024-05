Juventus - Fagioli | Tornare in campo è un’emozione enorme

(Di martedì 21 maggio 2024) “Un’emozione poterina fare ciò che amo e ho sempre amato”. Lo scrive sui suoi profili social Nicolò, il centrocampista dellatornato a giocare dopo la squalifica per il caso scommesse. “Sono stati 7 mesi lunghi e complicati. Di sofferenza e attesa. Di critiche e di sostegno – aggiunge sul proprio profilo Instagram – ora è tornato il momento di far parlare solamente il. E amare questi colori. Grazie a tutti”. Terminato lo stop, il centrocampista è sceso inal 71? del match contro il Bologna. Per lui sette presenze in questa stagione, dopo le trentasette apparizioni della scorsa annata. SportFace.

