Juventus - cresce l'asta per Koopmeiners

La Juventus batte l`Atalanta per 1-0 nella finale di Coppa Italia e chiude l`anno con un trofeo, a tre anni di distanza dall`ultimo. Un titolo... calciomercato

Juventus, le ore di Thiago Motta: incontro con Saputo. Incombe Giuntoli - Lo spettacolo del Dall'Ara ha fatto vedere il gioco di Motta sotto gli occhi di Giuntoli: l'incontro con Saputo per dirimere il futuro ... msn

Atalanta, la probabile formazione contro il Bayer Leverkusen - Manca sempre meno alla finale di Europa League in cui l'Atalanta proverà a scrivere la storia contro un Bayer Leverkusen in formato record e fresco campione di Germania. Andiamo a vedere quindi le ... gianlucadimarzio

Calciomercato Atalanta, Koopmeiners in bilico: spunta l'idea Carboni - Il calciomercato dell'Atalanta dipenderà in buona parte dal futuro di koopmeiners. Sul centrocampista, infatti, ci sarebbero numerosi club, con juventus e Liverpool a guidare la fila delle pretendenti ... metropolitanmagazine