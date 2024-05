Juventus - arriva il saluto di Chiesa ad Allegri | le parole

“Rinnovo contratto? Ho già parlato col direttore, ne parleremo a fine stagione . Ognuno illustrerà il proprio progetto. Il mio pensiero è quello di rimanere in questa grande società, voglio riportare la Juventus dove merita. Sono felicissimo per i tifosi. La Coppa Italia e il raggiungimento della Champions erano obiettivi che ci eravamo prefissati”. sportface

2024-05-16 10:00:00 Fermi tutti! Federico Chiesa raramente parla del suo futuro a mezzo stampa, ma quando lo fa lascia sempre il segno. Sono settimane importantissime per lui e per la Juventus e, con la vittoria della Coppa Italia conquistata contro l’Atalanta, l’esterno d’attacco italiano si è finalmente esposto dopo mesi di rumors accesi sul suo presente e futuro. justcalcio

juve, Chiesa saluta Allegri: "un grande abbraccio" - juve, chiesa saluta Allegri: "un grande abbraccio" - Federico chiesa saluta Massimiliano Allegri, che con l'esonero deciso dalla societa' ha concluso la sua esperienza alla juventus. "Abbiamo ... sportmediaset.mediaset

L’esonero di Allegri non basta: Chiesa via dalla Juve - L’esonero di Allegri non basta: chiesa via dalla Juve - Rapido nel breve e nell’allungo, dotato di un’esplosività straordinariamente in sintonia con le esigenze di un ala moderna, sufficientemente tecnico e piuttosto affezionato al gol, Chicco chiesa ... asromalive

Juventus, Fagioli in 20 minuti si è già ripreso il tempo perso, il post che manda in tilt il web - juventus, Fagioli in 20 minuti si è già ripreso il tempo perso, il post che manda in tilt il web - Il ritorno di Fagioli: 7 mesi dopo la squalifica per il caso scommesse, il talento della Juve ha giocato nel finale della sfida col Bologna. Tifosi scatenati ... sport.virgilio