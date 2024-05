Jason Momoa ritrova l’amore dopo il divorzio da Lisa Bonet - le prime foto con la fidanzata Adria Arjona

Jason Momoa annuncia la fine delle riprese del film di Minecraft con una divertente foto del cast al completo L’uscita della pellicola, che vedrà protagonista anche Jack Black, è fissata tra un anno, ma nel frattempo Jason Momoa ha confermato attraverso i suoi canali social che le riprese di Minecraft : The Movie si sono ufficialmente concluse, condividendo per l’occasione una foto con il cast al completo. tuttotek

C'è un postino di 52 anni inglese che è identico a Jason Momoa . Si tratta di Ian Wills che per la somiglianza con l'attore hawaiano, è costantemente fermato da donne e fan che chiedono autografi o di accarezzare i suoi capelli . I due, poi, si sono anche incontrati e il divo lo ha riconosciuto come suo sosia.Continua a leggere fanpage

Jason Momoa e Jack Black hanno deciso di festeggiare i 15 anni di Minecraft con un video spassoso e divertente condiviso su X. Nel filmato i due attori si trovano davanti a una torta, realizzata in occasione del compleanno del blockbuster targato Mojang, in stile voxel. I due si fanno passare una spada e un’ascia per procedere al tradizionale taglio della torta. screenworld

Jason Momoa trova nuovo amore dopo il divorzio da Lisa Bonet: le foto con Adria Arjona dal Giappone - jason momoa trova nuovo amore dopo il divorzio da Lisa Bonet: le foto con Adria Arjona dal Giappone - Contesto: 'attore jason momoa, famoso per il suo ruolo in "Game of Thrones" e "Aquaman", ha recentemente reso pubblica la sua relazione con l'attrice Adria ... occhioche

Nuovi capi si aggiungono alla “On The Roam” di Jason Momoa e Harley-Davidson [VIDEO] - Nuovi capi si aggiungono alla “On The Roam” di jason momoa e Harley-Davidson [VIDEO] - L’attore di Hollywood, testimonial di H-D e grande appassionato di moto, presenta in un reel su Instagram alcune novità della collezione d’abbigliamento realizzata in collaborazione con Harley ... moto

Recensione Aquaman e il regno perduto versione Blu-ray - Recensione Aquaman e il regno perduto versione Blu-ray - Aquaman e il regno perduto è il sequel diretto di Aquaman del 2018 ed è il quarto film del DCEU (il DC Extended Universe) pubblicato nell'anno 2023 ... 4news