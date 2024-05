Italiani più intelligenti di quanto voglia immaginare la sinistra | la bordata di Arianna Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Non ci sarà un-bis. Nel senso che non ci sarà un'altracandidata alle elezioni per il Parlamento europeo. Stiamo parlando, ovviamente, della sorella del premier,, che ha ribadito il suo “no” davanti agli oltre 300 presenti al Royal Hotel Carlton di via Montebello, a Bologna, per lanciare la candidatura nel Nord-Est del capogruppoano Stefano Cavedagna. “Io non mi candido, perché la politica è fatta da centinaia e centinaia di persone che non hanno alcuna stella sul petto e fanno politica perché ci credono. È con questo spirito che abbiamo fatto politica per 30 anni”. La responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d'Italia ha, poi, dichiarato: “Credo che glisiano molto piùdi ...