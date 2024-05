Italia - paese di poveri e senza ceto medio Ritratto che non considera l' evasione fiscale

Il mercato del lavoro continua a sfornare offerte a tempo indeterminato, ma il potere d’acquisto dei salari lordi registra una diminuzione del 4,5 per cento negli ultimi 10 anni. Segno che le cose in Italia non stanno andando poi così bene, soprattutto per i lavoratori . Secondo l’ultimo Rapporto... today

I lavoratori Italia ni sono sempre più poveri e vedono ridursi la capacità di proteggere le loro famiglie dal disagio economico. È questo il dato più duro che emerge dal Rapporto Istat 2024 che mostra come la percentuale di cittadini occupati a rischio povertà sia all’11,5 per cento, mentre quella dei lavoratori dipendenti in povertà assoluta all’8,2 per cento. quifinanza

Poveri raddoppiati in dieci anni: si corra ai ripari o sarà troppo tardi - poveri raddoppiati in dieci anni: si corra ai ripari o sarà troppo tardi - "Non basta un incremento del Pil per accrescere il benessere di chi ha maggiori difficoltà". L'intervento del portavoce dell'Alleanza contro la povertà ... ilfattoquotidiano

Lavori ma sei povero lo stesso: il trend più pericoloso che ha fotografato l'Istat - Lavori ma sei povero lo stesso: il trend più pericoloso che ha fotografato l'Istat - Negli ultimi anni aumenta di parecchio la quota di lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che hanno salari così bassi da non poter sbarcare il lunario. Il ... huffingtonpost

In Italia una persona su dieci è in condizione di povertà assoluta - In Italia una persona su dieci è in condizione di povertà assoluta - Se è vero che l’aumento generale dei prezzi degli ultimi tre anni ha comportato un abbassamento del tenore di vita di tutti, lo è particolarmente per quelle persone che l’inflazione ha addirittura spi ... ilpost