Israele - Ucciso comandante di Hezbollah a Tiro in Libano

Roma, 18 maggio 2024 - In Israele è sempre più in bilico il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Dopo le critiche del ministro della Difesa, Yoav Gallant (Aveva criticato il premier per la mancanza di una strategia per Gaza dopo la guerra, ndr), anche il ministro del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, sarebbe pronto a voltare le spalle al premier.

