Israele opta per operazione minore a Rafah - ok degli Usa Arresto per Gallant e Netanyahu | la Francia è a favore

(Di martedì 21 maggio 2024) Secondo il noto analista del Washington Post David Ignatius,ha deciso di accantonare l’idea di condurre un’offensiva su vasta scala ae di agire in modo più limitato nella città nel sud della Striscia di Gaza al confine con l’Egitto, dando ascolto alle richiesteStati Uniti delle ultime settimane. “Offensiva limitata. Washington è d’accordo” – Basandosi su conversazioni dietro le quinte con funzionari statunitensi, Ignatius scrive che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni dell’esercito israeliano (Idf) a. Questa, per l’amministrazione di Washington, è una garanzia sufficiente per ritenere che l’offensiva mirata comporterà meno vittime civili tra i palestinesi e quindi si prevede che Biden non si opporrà. Solo lunedì, prima di ricevere la ...

Secondo le Idf, in città rimarrebbero tra i 300mila e i 400mila non combattenti. La maggioranza dei profughi è concentrata nella zona umanitaria di al-Mawasi, nel centro della Striscia di Gaza ilgiornale

