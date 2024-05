Israele | Boicottare mandati d' arresto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 21 maggio 2024) 22.20 "Le nazioni civili del mondo" si devono opporre alla Corte penale internazionale dell'Aia e ai suoi possibilidinei confronti dei membri del governo israeliano. Questo quanto affermato da un portavoce del governo israeliano citato dai media. "Facciamo appello alle nazioni di non applicare idicontro i leader di", ha detto il portavoce del governo il quale non esclude che il premier Netanyahu e il ministro della Difesa rinuncino a viaggiare in Europa per evitare l'