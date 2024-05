Isola dei Famosi - scoppia l’amore tra Arthur e Karina

(Di martedì 21 maggio 2024) L’deipotrebbe presto regalare ai telespettatori la nascita di una nuova coppia tra i naufraghi. Due concorrenti sembrano sempre più vicini, alimentando le voci di un possibile amore. La produzione del reality show, stando alle ultime decisioni comunicate, sembra voler incentivare questa dinamica romantica, aggiungendo ulteriore pepe all’avventura in Honduras. I protagonisti di questo possibile nuovo legame sono Artur Dainese eSapsai. I due hanno mostrato un crescente interesse reciproco, tanto da inscenare una scena romantica che richiama quella celebre di Jack e Rose nel film “Titanic“. Durante una prova, lo “Spirito dell’” ha chiesto ae Artur di arrampicarsi fino alla cima di una montagna, con Artur che doveva portare dieci chili di sabbia sulle spalle. La ...

Sfiziose novità in arrivo a L’ Isola dei Famosi 2024 ed era ora visti i bassi ascolti puntata dopo puntata. La scorsa domenica Vladimir Luxuria e la sua squadra non hanno superato il 16% di share, riconfermandosi un flop. Ma attenzione, una nuova ship potrebbe riaccendere l’interesse del pubblico. È nata una coppia. La faccenda è alquanto complicata e questo potrebbe fare ancora più piacere ai telespettatori de L’ Isola dei Famosi 2024. tuttivip

News tv. “Felice con te”. “L’Isola dei famosi” , nuova coppia e triangolo in vista – Nelle scorse settimane a L’Isola dei Famosi si è fatto un gran parlare di un flirt troncato sul nascere tra Artur Dainese e Khady Gueye. Le speranze che potesse venir fuori una bella storia d’amore sono andate in frantumi quando il naufrago ha rivelato che per il gioco avrebbe anche tradito la sua amica speciale. tvzap

Mercoledì 22 maggio 2024 è previsto un nuovo appuntamento con l' Isola dei Famosi . In tale occasione si saprà anche l'esito del televoto che, in questa circostanza, vede sfidarsi solamente tre concorrenti. Le persone in questione sono Aras Senol, Artur Dainese e Greta Zuccarello. Soprattutto Aras, ormai, è un veterano delle nomination, dato che ne ha affrontate davvero numerose da quando è iniziata la sua avventura sull' Isola . tvpertutti

