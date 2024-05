Iran - la morte di Raisi apre la corsa alla successione Ma nessuna guerra per il poter - è tutto in mano alla Guida Suprema Khamenei

(Di martedì 21 maggio 2024) Quarantatré anni dopo Mohammad Ali Rajaei, ucciso in un attentato a Teheran nel 1981, Ebrahimè il secondo presidente della Repubblica islamica dell’a perdere la vita nel corso del proprio mandato. L’elicottero su cui viaggiava, di ritorno dall’inaugurazione di una diga in Azerbaijan, è precipitato nei pressi di Songun, nella regione montuosa dell’Azerbaijaniano, situata al confine con il Paese omonimoto da Ilham Aliyev. Le teorie del complotto, alimentate dfase di altissima tensione trae Israele, che alcuni avevano messo in relazione col fatto che il Paese da cuistava facendo ritorno ha forti relazioni militari con Tel Aviv, sembrerebberomorire sul nascere. Non tanto a causa della ...

(Adnkronos) – Si svolgeranno oggi a Tabriz i funerali di Ebrahim Raisi . La Guida Suprema Iran iana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha proclamato cinque giorni di lutto in Iran per la Morte del presidente. Raisi è morto nell'incidente che ha coinvolto l'elicottero su cui viaggiava domenica. Il suo corpo, insieme a quello delle altre 7 vittime dello […] periodicodaily

(Adnkronos) – Si svolgeranno oggi a Tabriz i funerali di Ebrahim Raisi . La Guida Suprema Iran iana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha proclamato cinque giorni di lutto in Iran per la Morte del presidente. Raisi è morto nell'incidente che ha coinvolto l'elicottero su cui viaggiava domenica. Il suo corpo, insieme a quello delle altre 7 vittime dello ... webmagazine24

Iran, Corsello: “Ecco cosa cambia con la morte di Raisi” - iran, Corsello: “Ecco cosa cambia con la morte di raisi” - Si aprono scenari inaspettati per l’evoluzione del conflitto in Medioriente. Nella mattinata del 20 maggio è infatti arrivata la notizia della morte di Ebrahim raisi, presidente dell'iran, in seguito ... focusrisparmio

Morte Raisi, Alegi: "Possibile incidente per maltempo ed elicotteri obsoleti" - Morte raisi, Alegi: "Possibile incidente per maltempo ed elicotteri obsoleti" - Roma, 20 mag. (askanews) - "Nell'investigazione degli incidenti ci sono tantissime cose da controllare. Tuttavia, nel caso specifico di volo in formazione di elicotteri obsoleti, nel maltempo, fra le ... affaritaliani

L'oro a quota 2.450 dollari scommette sul taglio Fed - L'oro a quota 2.450 dollari scommette sul taglio Fed - Effetto raisi-iran combinato con l'attesa di una riduzione dei tassi Usa dietro l'ondata di acquisti sul metallo giallo ... ilgiornale