Iran - iniziata la cerimonia funebre per il presidente Raisi

(Di martedì 21 maggio 2024) E'a Tabriz laper iliano Ebrahim, morto in un incidente aereo domenica: lo riporta la tv di Stato. I funerali veri e propri, come ha annunciato ieri il vicedella Repubblica Mohsen Mansouri, si terranno il 23 maggio nella sua città natale di Mashhad, nel nord-est del Paese. Lasi tiene questa mattina anche per le altre vittime dell'incidente aereo. A bordo dell'elicottero che si è schiantato nella regione dell'Azerbaigian Orientale, c'erano anche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, le guardie del corpo del, il generale Mehdi Mousavi, un membro della base Ansar al-Mahdi delle Guardie rivoluzionarie, il pilota, il ...

Raisi,corteo funebre a Tabriz e Teheran - 8.50 Raisi,corteo funebre a Tabriz e Teheran La cerimonia funebre per il presidente iraniano Raisi morto domenica in un in- cidente in elicottero è iniziata con un corteo a Tabriz, capitale ...

