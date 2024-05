Io Canto stavolta copia se stesso

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 21 maggio 2024) Michelle Hunziker Prendi un format andato bene e spremilo al massimo (e in fretta). Questo sembra essere il filo conduttore della televisione italiana degli ultimi anni. Il più recente esempio è IoFamily, in onda da ieri sera su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker. Dopo essere tornato lo scorso novembre dopo dieci anni di assenza, con il titolo IoGeneration, lo storico talent di Gerry Scotti ha ottenuto buoni ascolti. Risultati che hanno portato Mediaset a puntare ancora sul programma, che forse non era ancora pronto. Questa ‘nuova’ edizione di Iomette in gioco coppie composte da parenti: un adulto e un ragazzino/a, uniti dal loro talento e della passione per la musica. Quella che dovrebbe essere una novità, però, non viene percepita come tale, al di là del fatto che sugli schermi di Rai1 qualche ...