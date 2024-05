Io Canto Family - Gerry Scotti e la frecciatina ad Antonella Clerici

Io Canto Family è tornato in televisione ma con un conduttore diverso, Gerry Scotti ha infatti lasciato il timone a Michelle Hunziker. In studio i capisquadra Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Nella nuova edizione del talent di Canale 5, al via da lunedì 20 maggio in prima serata su Canale 5, due membri dello stesso nucleo familiare sono saliti sul palco per mostrare il loro talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie personali.

