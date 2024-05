Invidiosi - si condannano da soli | Corona non si tiene Con chi se la prende

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) "Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella". Il Presidente della Repubblica è entrato su Instagram per commentare il video di una bambina malata. Affetta da un tumore e costretta a cure continue, la bambina di 14 anni è circondata dall'affetto dei medici e degli impiegati dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, ma è anche bersaglio degli hater. È stato lo stesso ospedale a diffondere un video nel quale la ragazza suona il pianoforte. Questa storia commovente è stata scelta da Bianca Berlinguer per iniziare il suo settimanale colloquio con Mauro. "Le hanno scritto delle cattiverie pazzesche. Come è possibile? Tanta cattiveria, protetta dall'anonimato. Non si firmano con nome e cognome", ha detto la conduttrice rivolgendosi al suo ospite fisso. "Ripeterò sempre 'Il mondo è bello e feroce'. ...