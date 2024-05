(Di martedì 21 maggio 2024) Il tragico incidente ferroviario è accaduto nel pomeriggio di oggi: la circolazione è stata sospesa per alcune ore e attualmente risulta rallentata.

Un gesto estremo, portato a termine sdraiandosi sui binari all’arrivo del treno: nella mattinata di ieri la circolazione ferroviaria è stata interrotta sulla tratta che passando per Legnano conduce poi a Milano dopo che, intorno alle 7.30, un giovane di 24 anni si è spostato volontariamente sui binari poche centinaia di metri oltre la stazione ferroviaria cittadina mentre transitava il treno 10205, proveniente da Arona, che sarebbe dovuto arrivare a Milano alle 8. ilgiorno

Un uomo è stato travolto da un treno alla stazione di Garbagnate (Milano): si tratta di un 65enne. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stata interrotta la circolazione.Continua a leggere fanpage

Investito da un treno in corsa, morto un 19enne: tragedia alla stazione di Aversa - investito da un treno in corsa, morto un 19enne: tragedia alla stazione di Aversa - Il tragico incidente ferroviario è accaduto nel pomeriggio di oggi: la circolazione è stata sospesa per alcune ore e attualmente risulta rallentata ... fanpage

Investito e ucciso dal treno, circolazione sospesa - investito e ucciso dal treno, circolazione sospesa - Intanto, fa sapere Trenitalia, la circolazione dei treni sulla linea Roma-Napoli via Formia è stata sospesa. "I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi", si legge nell'avviso. casertanews

TRAGEDIA IN STAZIONE. Uomo travolto e ucciso dal treno - TRAGEDIA IN STAZIONE. Uomo travolto e ucciso dal treno - Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia. AVERSA. Terribile scena quella a cui hanno assistito alcuni pendolari: un uomo è stato investito e ucciso da un treno. Erano le ... casertace