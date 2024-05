Intervista a Barillari | Depardieu? Adesso so’ affari suoi - ‘a guera è guera’

(Di martedì 21 maggio 2024) Il re dei paparazzi all'Adnkronos: "È tornata la dolce vita, a Cannes fanno i film qui le str..." "mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79". Quando Rinoracconta all'Adnkronos l'aggressione subita poco fa da Gerardin uno

Barillari: "Depardieu m'ha dato tre cazzotti, mo' lo denuncio" - barillari: "Depardieu m'ha dato tre cazzotti, mo' lo denuncio" - "Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79". Quando Rino barillari racconta all'adnkronos l'aggressione subita poco fa da Gerard Depardieu ... adnkronos

