Inter - uno stop societario che rischia di rallentare i rinnovi – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Lodii lavori per idi contratto. L’vuole chiudere in fretta le prime pratiche sui prolungamenti dei contratti, scrive Corriere dello Sport. FUTURO – L’, così come tutti i suoi movimenti, resta in attesa. L’attuale situazione legata a Steven Zhang tiene banco anche in casa nerazzurra e costringerà a far aspettare anche per idi Nicolò Barella e Simone Inzaghi. Così come per l’attaccante argentino, anche il rinnovo del centrocampista sardo è un discorso aperto da tempo – scrive il Corriere dello Sport. Discorso diverso invece per il rinnovo di Simone Inzaghi dove sarà affrontato alla fine della stagione. Un discorso ben avviato è sicuramente quello di Nicolò Barella: mancano pochi dettagli ...