Inter-Oaktree è questione di ore | ecco cosa accadrà nei prossimi giorni - le tappe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) L’sta per diventare di. Le ore scorrono inesorabilmente e già in serata, o al più tardi domattina, arriverà la comunicazione ufficiale da parte del fondo americano che avvierà l’escussione del pegno. Suning, nella persona del presidente Steven Zhang, non è riuscita a rientrare dal finanziamento di circa 380 milioni avvenuto esattamente tre anni fa. E quindirileverà l’diventandone a tutti gli effetti proprietaria. La domanda che si fanno tutti i tifosi nerazzurri èsuccederà al club eavverrà neie settimane. Andiamo a vedere passo dopo passo. Il primo, quello più importante, è appunto la procedura dell‘escussione del pegno che avverrà in Lussemburgo. Poi sarà la volta delle dimissioni dell’attuale ...