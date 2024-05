Inter - Oaktree e Marotta | il futuro senza il presidente Zhang

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 21 maggio 2024) Il mondo del calcio sa essere crudele e così, due giorni dopo gli ultimi festeggiamenti dello scudetto, l’è posta faccia a faccia con la realtà dei fatti. Steven, l’amatodella finalmente giunta rinascita post Moratti, passata attraverso la gestione Thohir, dovrà dire addio. Al suo posto, ma non solo. Il debito dell’L’è in debito? No, è bene precisarlo. Il suoattuale lo è e per questo motivo sta per perdere la gestione del club. Il fondo californianoavvierà l’necessario per escutere il pegno, secondo gli accordi stretti tre anni fa. La scadenza fissata in Lussemburgo allora era stata fissata al 21 maggio 2024. Tempo scaduto e nessuna traccia dei 385 milioni di euro, ...