Inter Oaktree - Abodi | L’ente terzo che vogliamo istituire serve proprio a questo

Abodi ha detto la sua sull’imminente passaggio di proprietà in casa Inter tra Zhang e Oaktree. Il Ministro dello Sport sottolinea due concetti. FUTURO INTER ? Sulla situazione in casa nerazzurra tra Zhang e Oaktree si è espresso direttamente dall’Olimpico durante un evento del Roma Club Gerusalemme il Ministro dello Sport Andrea Abodi: «Questa occasione garantisce la Continuità gestionale, mi auguro che questa esperienza possa essere utilizzata in futuro per fare in modo che non si ritrovi più in queste condizioni.

