Inter - Lautaro | Il ciclo deve continuar - il prossimo passo è la Champions

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) “L’veniva da anni senza successi e negli ultimi 4 ha sempre messo in bacheca qualcosa. Ile, ha ragione il direttore Marotta quando dice che ‘dobbiamo alzare l’asticella’. Non scelgo tra gli obiettivi, li voglio tutti, ma ilè la: a Istanbul era un sogno vicinissimo, mentre l’unica partita che vorrei rigiocare quest’anno è quella contro l’Atletico. Ma a Milano, non a Madrid: se avessimo sfruttato le occasioni, sarebbe stato diverso. Certo, anche al Metropolitano abbiamo sbagliato: se vai in vantaggio, devi conservarlo. Su questo bisogna migliorare”. Queste le parole dell’attaccante e capitano dell’Martinez in un’vista a ‘La Gazzetta dello Sport’, a ...