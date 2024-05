Inter - la festa dei tifosi

(Di martedì 21 maggio 2024) Idell’festeggiano la conquista del ventesismo scudetto e la seconda stella sulla maglia nerazzurra venerdì 24 maggio con la ‘Cena sotto le stelle’, dalle 20, nell’area feste di Galeata in via Giuseppe Castellucci. Un momento atteso dai tantiisti della vallata e che vede anche il supporto dell’Club Forlì. Tra i tanti ospiti la conferma della presenza di Evaristo Beccalossi, centrocampista, che in 6 anni di permanenza in nerazzurro ha collezionato 216 presenze tra campionato, coppe europee, Coppa Italia, realizzando 37 reti. Conquista lo scudetto nella stagione 1979-1980 e la Coppa Italia 1981-1982. Attualmente è il capo delegazione della Nazionale Under 20 dopo aver svolto lo stesso incarico nell’Under 19 dalla stagione 2018-19. Tra le sorprese anche la performance ...

