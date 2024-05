Carboni , Satriano ed Esposito sono tre degli attaccanti in giro per l’Italia e l’Europa di proprietà dell’Inter. Monetizzare o crederci dandogli fiducia? Un dilemma da sciogliere. TEMA ? quinta punta sì, quinta punta no? Ma se sì, che tipo di quinta punta ? Giovane, d’esperienza? L’Inter pianifica già la prossima stagione, che la vedrà impegnata in ben cinque competizioni di altissimo livello: Serie A, Champions League, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa italiana. inter-news

Calciomercato Inter , si deciderà il FUTURO di Satriano: l’attaccante resterà in nerazzurro o sarà utilizzato come pedina di mercato? Satriano sarà una delle possibili armi del Calciomercato Inter ? Si chiede questo La Gazzetta dello sport soffermandosi sui 3 gol nelle ultime 7 partite del centravanti: FUTURO – «Possibile risorsa in ottica mercato o valida soluzione futura nelle logiche del turnover? Il […] calcionews24

Martin Satriano ha già attira to l’ interesse dalla Spagna per il calciomercato di quest’estate. L’attaccante tornerà all’Inter a breve, ma potrebbe subito partire per una nuova destinazione. PARTENZA – Martin Satriano si è definitivamente consacrato al Brest, dove da titolare ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League con il terzo posto miracoloso in Ligue 1. inter-news

Inter, c'è la fila per Satriano: contatti con Betis e Valencia - inter, c'è la fila per satriano: contatti con Betis e Valencia - La stagione di Martin satriano è stata di quelle importanti così come quella del Brest qualificatosi alla prossima Champions League da terzo nel campionato francese. 6 gol e 4 assist in 36 partite e ... calciomercato

Da Gudmundsson a Holm: nasce l’Inter 2024-2025 - Da Gudmundsson a Holm: nasce l’inter 2024-2025 - Come sarà l'inter 2024-2025 Non solo Zielinski e Taremi, spuntano altri nomi per rinforzare la rosa che ha vinto lo Scudetto quest'anno ... calciomercato

Satriano e il Brest nella storia: bella vittoria e Champions League! - satriano e il Brest nella storia: bella vittoria e Champions League! - Per satriano, nuovamente titolare, 87 minuti nelle gambe. (inter-News) Ne parlano anche altri media Con una straordinaria prova di squadra le ragazze di Velasco battono in casa loro le campione del ... informazione