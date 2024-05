Inter a Oaktree - cosa succede se Zhang oggi non trova i soldi per ripagare il debito da 375 milioni

Fulvio Collovati si pronuncia sul tema bollente della società del l’Inter . L’ex calciatore ha le idee chiare su quello che accadrà in futuro in casa nerazzurra se Oaktree dovesse prendere le redini del club di Viale della Liberazione. RASSICURAZIONI – Fulvio Collovati , intervenuto su Rai Sport al termine della trentasettesima giornata di Serie A, si sofferma sulla delicata questione societaria legata al l’Inter : «Mi aspettavo questo epilogo di Steven Zhang perché se non restituisci il credito con i relativi interessi è normale che Oaktree diventa proprietario del l’Inter . inter-news

Xavier Jacobelli ci tiene a specificare il ruolo necessario e principale di Giuseppe Marotta nel futuro del l’Inter. Il giornalista illustra le intenzioni del fondo Oaktree , creditore di Steven Zhang. garanzia – Manca poco per capire come finirà la storia fra l’Inter e Steven Zhang. Intanto Xavier Jacobelli su Rai Sport prova a fare luce sulla vicenda: «Sono fortissime le possibilità, salvo miracoli, che Oaktree diventa la proprietaria del l’Inter. inter-news

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT Lautaro Martinez chiede 12 milioni. Vuole uno stipendio alla Vlahovic per rinnovare con l’Inter.

