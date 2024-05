Intelligenza artificiale - via libera definitivo dal Consiglio UE alla prima legge al mondo

(Di martedì 21 maggio 2024) IlUE ha approvato unainnovativa che armonizza le normative sull', conosciuta come AI Act. Maggiore è il rischio di causare dannisocietà, più rigorose saranno le regole. È ladel suo genere ale potrebbe stabilire uno standard globale per la regolamentazione dell'IA. L'articolo .

Approvato il disegno di legge sull’ Intelligenza artificiale (IA) con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell’IA, della cybersecurity, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie abilitanti. Si prevede la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione, con un investimento massimo di un miliardo di euro per l’assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio di Pmi con elevato potenziale di sviluppo. ildenaro

Nel nuovo disegno di legge promosso dal governo sull'intelligenza artificiale ci sono diverse norme, che riguardano tanto la promozione delle nuove tecnologie quanto le sanzioni penale per chi le utilizza in modo dannoso.Continua a legge re fanpage

Un'ondata di ottimismo pervade l'Italia riguardo al futuro del lavoro, nonostante l'avvento dell'intelligenza artificiale . È quanto emerge da un SONDAGGIO condotto dall'Istituto Piepoli per il Festival del Lavoro, in corso a Firenze. L'articolo La maggioranza degli italiani chiede corsi di formazione sull’intelligenza artificiale : “Alleggerirà i compiti più gravosi , ma servono regole”. orizzontescuola

Scarlett Johansson contro OpenAI: "Hanno copiato la mia voce per ChatGPT" - Scarlett Johansson si scaglia contro OpenAI dopo che la società ha usato una voce sorprendentemente simile alla sua per il nuovo modello di intelligenza artificiale ChatGPT ... che usa la sua voce ... adnkronos

La prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale è europea - BRUXELLES - Via libera definitivo all'unanimità del Consiglio Ue all'AI Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di ... tio.ch

