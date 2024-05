Intelligenza artificiale | migliorano le interazioni ma l' informazione è sempre corretta?

In ambito professionale e in modo trasversale in tutti i settori, la Employee Experience riveste oggi un ruolo sempre più importante. Con il termine si intende l’esperienza lavorativa dei dipendenti nella sua totalità: dalle prime fasi di contatto con l’azienda, all’assunzione, all’esperienza lavorativa quotidiana, fino all’eventuale uscita del lavoratore dalla società. ildenaro

Il nuovo modello di OpenAI è multimodale e porterà la potenza di GPT-4o in una versione gratuita per tutti, mentre per gli utenti premium si può cominciare a sperimentare con le nuove funzionalità. Grazie al nuovo modello IA, ChatGPT diventerà un vero e proprio assistente virtuale che dialoga con gli utenti. Non è la sola novità per il chatbot: ora è disponibile la versione desktop per chi usa Mac OS.

fanpage