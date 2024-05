Infortunio alla Riso Scotti Operaio precipita in una fossa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) È scivolato e ha perso l’equilibrio, con una caduta di un paio di metri tra i due livelli nella zona del magazzino di sacchi di. Unnordafricano, 35enne dipendente di una cooperativa esterna che collabora con la, nello specifico con mansioni di pulizia, è stato soccorso ieri mattina all’interno dello stabilimento della riseria pavese, in via Angelo. I soccorsi sono stati attivati tempestivamente, verso le 10 di ieri, con l’invio in codice rosso, per le riferite gravi condizioni del ferito, sia dell’ambulanza della Croce rossa di Pavia che dell’auto medica con il rianimatore a bordo. Per fortuna le conseguenze riportate sono poi risultate meno gravi di quel che s’era temuto inizialmente, con l’comunque trasportato con l’ambulanza in codice giallo ...