Incidente stradale a Casoria | scontro tra auto e moto - muore una guardia giurata

Il tragico bilancio dell’ Incidente stradale avvenuto a Villa Literno , nel Casertano, in cui hanno perso la vita tre giovani ragazzi di vent’anni. Una strage di giovani sulle strade del Casertano: quattro morti in due diversi incidenti, entrambi intorno alla mezzanotte. Due schianti che hanno lasciato increduli e nello sgomento i familiari e i tanti amici […] 2anews

Si chiama Filomena Del Piano , la 19enne di Aversa, morta nel tragico incidente frontale a Villa Literno , in via Dune, tra la notte di sabato e di domenica. insieme a lei hanno perso la vita Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni, originario di Villa Literno e noto per la sua partecipazione alla prima edizione del reality […] L'articolo È Milena Del Piano la 19enne morta nell’incidente stradale a Villa Literno insieme a Dimitri e Robert sembra essere il primo su Teleclubitalia. teleclubitalia

Il 24enne, di origine ucraina, aveva partecipato alla prima edizione del docu-reality andata in onda nel 2017 Un tragico incidente stradale ha portato via la vita a Dimitri Tammaro Iannone, conosciuto dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Il Collegio. Il giovane, di 24 anni e di origini ucraine, è stato coinvolto in uno scontro frontale devastante che ha causato il ribaltamento del veicolo su cui si trovava.

movieplayer