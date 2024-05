Inchiesta Toti - l’avvocato La Mattin - del Comitato portua -e, definiva le pressioni | Una pistola alla testa

Sarà giovedì mattina, 23 maggio, l’interrogatorio davanti ai pm di Giovanni Toti, il presidente della Regione, sospeso perché ai domiciliari accusato di corruzione. Dopo l’interrogatorio di garanzia dello scorso 10 maggio, durante il quale Toti si era avvalso della facoltà di non rispondere, il suo legale Stefano Savi aveva dato la disponibilità in procura per un nuovo interrogatorio, una volta lette le carte.

