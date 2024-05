Inchiesta su Milano-Cortina 2026 - chi è Vincenzo Novar - l’ex ad della Fondazione 

(Di martedì 21 maggio 2024) Genovese, 65 anni, compagno dell'ex Miss Italia Daniela Ferolla, cv ricco di incarichi prestigiosi. Oggi è indagato per corruzione e turbata libertà degli incanti nell'su presunte gare truccate per

Orvieto (Terni), 21 maggio 2024 – anche una società di Orvieto (in provincia di Terni) è coinvolta nelle perquisizioni in corso da parte della Finanza sull’ Inchiesta che riguarda la Fondazione Milano-Cortina 2026 . Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza sta effettuando perquisizioni , ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di Fondazione Milano-Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l'evento. lanazione

Sono tre le persone indagate dalla procura di Milano corruzione e turbata libertà d'incanto in un'inchiesta che riguarda l'evento Milano-Cortina 2026 . Nessuna delle tre è un dirigente o dipendente attuale della Fondazione dove il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta effettuando perquisizioni e acquisizioni dei sistemi informatici. iltempo

Olimpiadi Milano-Cortina, inchiesta per corruzione: così hanno cercato di truccare il sondaggio pubblico sulla scelta del logo - Olimpiadi milano-cortina, inchiesta per corruzione: così hanno cercato di truccare il sondaggio pubblico sulla scelta del logo - Hanno cercato di truccare anche la scelta del logo delle Olimpiadi invernali di milano-cortina 2026. Questo è quanto emerge dall’ inchiesta della Procura di Milano per corruzione e turbata libertà deg ... ilfattoquotidiano

Olimpiadi Milano-Cortina, indagato anche il fondatore della società Vetrya di Orvieto - Olimpiadi milano-cortina, indagato anche il fondatore della società Vetrya di Orvieto - Ipotesi di corruzione e turbativa d’asta per l’assegnazione di un appalto per i servizi digitali della Fondazione milano-cortina 2026, incaricata di organizzare le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernal ... umbria24

