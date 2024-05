Inchiesta Liguria - il No di Ivana Semeraro A rischio rallentamenti nei cantieri

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 21 maggio 2024) Questa settimana potrebbe rivelarsi fondamentale per l’sulla presunta corruzione che ha scosso la, e che ha portato agli arresti domiciliari il presidente Giovanni Toti. Nella giornata di ieri 20 maggio 2024 era previsto il completamento delle copie forensi di telefoni, computer e altri dispositivi elettronici del governatore e degli altri indagati. Questi dispositivi verranno analizzati per acquisire messaggi e mail. Non tutti si sono fatti ingolosire da promesse facili.è emersa come una figura chiave non solo per il suo ruolo in un importante fondo infrastrutturale, ma anche per la sua posizione chiara e decisa contro finanziamenti che potrebbero essere percepiti come corrotti. Il problema reputazionale della, nel frattempo, non è di poco conto, perché ci ...