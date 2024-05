In Pensione dopo 41 anni di contributi - la riforma che cambia tutto

(Di martedì 21 maggio 2024) Lache tutti aspettavamo è arrivata: potremo andare incon 41di. Addio alla legge Fornero. Si torna a discutere di pensioni in prossimità della prossima legge di Bilancio. Noi tutti facciamo il tifo per unastrutturale che cancelli per sempre la legge Fornero. Talepotrebbe essere ormai molto vicina. A dirlo è stato il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Finalmente andremo in41di/Cityrumors.itIl tema delle pensioni è uno dei più sentiti dagli italiani e sicuramente è la questione su cui è più urgente intervenire. Il Governo di Giorgia Meloni è chiamato a portare a compimento un compito difficilissimo: cancellare la legge Fornero ...

L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge relativo alla Riforma del voto in condotta , delle sospensioni degli studenti e della valutazione della scuola primaria . L'articolo Riforma voto in condotta , sospensione studenti e ritorno dei giudizi sintetici alla primaria : arriva l’ok dal Senato sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Sabato come di consueto abbiamo pubblicato l’editoriale di Mauro Marino che é risultato di assoluto interesse per i nostri lettori ed ha portato ad un bel dibattito critico sul portale, ci teniamo a far notare che la maggior parte dei commenti sono a favore di quanto discusso da Marino. Riportiamo anche il commento del Dott. Perfetto, che per la lunghezza merita un articolo, che ha non solo ringraziato Marino per aver dato molti spunti di riflessione attraverso il suo elaborato, ma, dalla sua, ha evidenziato alcuni aspetti importanti approfondendoli, tra questi il primo punto é relativo alle prospettive di crescita economica, il secondo sulle prospettive dei trattamenti pensionistici, il terzo punto affronta gli aspetti pensionistici legati alla demografia al sistema a ripartizione e al sistema a capitalizzazione. pensionipertutti

