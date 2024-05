Vietato sbagliare. oggi , giovedì 25 aprile , si gioca alle 14:00 Italia-Germania , decima e ultima partita valida per la prima fase dei Campionati Mondiali 2024 di curling misto , competizione in scena questa settimana in Svezia, precisamente sul ghiaccio di Oestersund. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Germania DI curling misto DALLE 14.00 Dopo essere usciti sconfitti dalle sfide contro Norvegia ed Estonia Stefania Constantini e Francesco De Zanna dovranno stare attenti a non perdere contro la compagine teutonica per sperare di accedere ancora ai Qualification Game. oasport

La testimonianza del partigiano Angelo Nazio , classe 1925, in piazza anche lui a Roma per festeggiare il 25 aprile e la Liberazione dal nazifascismo. “ Perché non si riesce ad allontanare un periodo così triste? In Germania si sono resi conto di cos’era il nazismo , in Italia no. Non sarebbe male se coloro che hanno vissuto quel periodo facessero un esame profondo e chiede ssero scusa . ilfattoquotidiano

In Germania ad aprile i prezzi alla produzione -3,3% sull'anno - In germania ad aprile i prezzi alla produzione -3,3% sull'anno - In germania ad aprile i prezzi alla produzione dei prodotti industriali sono diminuiti del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A marzo, il tasso di variazione su base annua era pari a ... ansa

USA: utili in crescita e inflazione in calo sono i pilastri del mercato - USA: utili in crescita e inflazione in calo sono i pilastri del mercato - Livermore). Produzione industriale MoM di aprile della germania in uscita oggi alle 8:00 (stima 0,2% invariata rispetto a marzo). Le vette hanno di solito due facce, la salita e la discesa, ma possono ... it.investing