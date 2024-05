In Francia sono arrivati i francobolli al profumo di baguette

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 21 maggio 2024) Insieme al croissant, è il simbolo della cucina francese per eccellenza: e così laè finita suidelle Poste francesi. È successo il 16 maggio, giorno dedicato a Saint-Honoré, santo patrono dei mugnai, panificatori e pasticceri. La particolarità? Strofinando appena il francobollo, si può sentiredi pane appena sfornato. Iprofumati allaBasta toccare il cartoncino per far emergere l’aroma tipico delle boulangerie francesi, i forni che hanno fatto la storia della gastronomia nazionale. Sarà un’edizione limitata, con meno di 600mila pezzi con tanto di «incapsulato» come ha spiegato lo stampatore Damien Lavaud: «La difficoltà è stata applicare l’inchiostro senza rompere le capsule, in modo che la fragranza potesse essere restituita ...