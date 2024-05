In Francia sognano Davide Ancelotti come allenatore | il figlio di Re Carlo può salutare Madrid

Euro 2024, da Zirkzee a Hummels: i big che non ci saranno per scelta tecnica - Euro 2024, da Zirkzee a Hummels: i big che non ci saranno per scelta tecnica - Alla manifestazione saranno presenti tutte le big a partire dalla francia, finalista ai Mondiali 2022, per arrivare alla Spagna, passando per Inghilterra, Portogallo, Belgio, Olanda, Croazia e, ... today

DALLA FRANCIA - Il Reims pensa a Davide Ancelotti per la panchina - DALLA francia - Il Reims pensa a davide Ancelotti per la panchina - davide Ancelotti e' finito nel mirino del Reims, alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Come riporta 'L'Equipe' la societa' francese auspica di ufficializzare il successore di S ... napolimagazine

dalla Francia: Reims pensa a Davide Ancelotti per la panchina - dalla francia: Reims pensa a davide Ancelotti per la panchina - davide Ancelotti e' finito nel mirino del Reims, alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Come riporta 'L'Equipe' ... sportmediaset.mediaset