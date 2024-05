In corso lo sgombero del carcere di Pozzuoli

E’ in corso da questa mattina lo sgombero del centro sociale “ Torre Maura occupato ”, in via delle Averle 10 nel territorio del Municipio VI di Roma . L’immobile, occupato a scopo di attivita’ sociale e ricreativa da movimenti di area anarchica, e’ stato destinato ad accogliere servizi sociosanitari della Asl Roma 2. Sul posto la polizia. A quanto si apprende lo sgombero si sta svolgendo senza criticita’. romadailynews

sgombero in corso a Torre Maura nello stabile di via delle Averle 10. Sul posto vigili urbani e agenti della polizia di Stato.Continua a leggere fanpage

Forze dell’ordine in azione da stamattina per sgomberare uno stabile in provincia di Roma. Sul posto anche i Carabinieri: l’operazione è scattata a Monte Compatri. sgombero in corso presso la Barcaccia a Monte Compatri – (ilcorrieredellacitta.com)I Carabinieri della Stazione di Monte Compatri e della Compagnia di Frascati sono impegnati nella cornice di sicurezza per lo sgombero, in atto da questa mattina, martedì 12 marzo 2024, del casale “Barcaccia”.

