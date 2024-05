Israele risponderà all’ Attacco dell’ Iran , ma la portata di tale risposta deve ancora essere determinata. II primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convoca to nuovamente per il pomeriggio alle 15.30 (le 14.30 in Italia) il Gabinetto di Guerra per discutere di un’eventuale risposta “da dare all’ Iran , dopo l’ Attacco sferrato nella notte da Teheran ” con circa 300 droni e missili diretti verso il territorio israeliano, neutralizzati quasi completamente. ilsole24ore

L'accusa delle famiglie degli ostaggi : Netanyahu impedisce un accordo con Hamas per salvarli, deve dimettersi! The post Israele , le famiglie degli ostaggi : “È Netanyahu che non li vuole a casa” appeared first on InsideOver. it.insideover

In casa Netanyahu - In casa netanyahu - Intanto, in casa netanyahu… – la mia vignetta la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #biden #israele #gaza #netanyahu #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natang ... ilfattoquotidiano

Amal Clooney mette in difficoltà la Casa Bianca. “George sa chi ha sposato” - Amal Clooney mette in difficoltà la casa Bianca. “George sa chi ha sposato” - Amal Clooney tra i consulenti del procuratore dell’Aja che ha chiesto l’arresto per netanyahu e i leader di Hamas. George: “Non sono all’altezza”. dilei

Netanyahu, Sinwar e la richiesta di arresto dall'Aia, ecco cosa rischiano e tutti i precedenti (a partire da Putin) - netanyahu, Sinwar e la richiesta di arresto dall'Aia, ecco cosa rischiano e tutti i precedenti (a partire da Putin) - Israele e Hamas hanno commesso «crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza», per questo i loro leader devono essere arrestati. La richiesta shock è stata avanzata ... ilmessaggero